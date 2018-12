Μπέρι: «Μπορεί να μου πει κάποιος πως κερδίζεις ένα φάουλ στην Ελλάδα;» (pic)

Ο γκαρντ του Πανιωνίου έκανε δημόσια τα παράπονά του στο twitter για τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν οι διαιτητές στο παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» στο ΟΑΚΑ.

«Μπορεί να μου πει κάποιος πως κερδίζεις ένα φάουλ στην Ελλάδα παρακαλώ; Είναι εκνευριστικό να πηγαίνεις στο καλάθι και να σε χτυπάνε, να τρέχει αίμα και να μην δίνουν τίποτα», ήταν το σχόλιό του.

Can someone tell how do you Get foul call in Greece please it’s frustrating going to the basket and get slapped hit Start bleeding still nothing

