«Σαν σήμερα, που έφυγε ο Παύλος...»!

Το 2018 θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες όλου του αθλητικού κόσμου, πολύ περισσότερο σε όσους βρίσκονται δίπλα στον Παναθηναϊκό για έναν και μοναδικό λόγο... Στις 10 Ιουνίου, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της μπασκετικής ιστορίας του συλλόγου και ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Αν μη τι άλλο ήταν το γεγονός που συγκλόνισε την οικογένεια του Παναθηναϊκού, μετριάζοντας στο ελάχιστο την επιτυχία για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Μια χρονιά που έφερε και πάλι τους «πράσινους» κοντά στο Final 4 της EuroLeague αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το αβαντάζ της έδρας στη σειρά με τη Ρεάλ, ενώ η μεγάλη αλλαγή έγινε πριν από μερικές ημέρες όταν ο θρυλικός Ρικ Πιτίνο αντικατέστησε τον Τσάβι Πασκουάλ.

Την παράσταση έκλεψε και η απόκτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου από τον Ολυμπιακό όπως επίσης και η πλουσιοπάροχη ανανέωση του Νικ Καλάθη, ο οποίος θα παραμείνει στους «πράσινους» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

10. «This is our house!»

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 έλαβε χώρα ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην EuroLeague της περασμένης σεζόν. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» υποδέχτηκαν τη Ζάλγκιρις Κάουνας και μάλιστα χρειάστηκαν την βοήθεια της παράτασης προκειμένου να φτάσουν στην τελική επικράτηση. Και μάλιστα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο! Με το σκορ στο 93-92 υπέρ των Λιθουανών ύστερα από καλάθι του Πάνγκος στα 4'' πριν από το τέλος του έξτρα χρόνου, όλοι πίστεψαν ότι το ματς είχε τελειώσει. Όμως υπολόγιζαν χωρίς τον Νικ Καλάθη, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό coast to coast σε αυτό το διάστημα, έστειλε τη μπάλα στο καλάθι και χάρισε μια εντυπωσιακή νίκη στον Παναθηναϊκό με 94-93!

9. Μάικ Τζέιμς: Η επιστροφή!

Μετά την εξαιρετική του παρουσία στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Φοίνιξ Σανς και των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ο Μάικ Τζέιμς είχε πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη μεσούσης της σεζόν. Η μετακόμισή του στη Νέα Ορλεάνη δεν του έφερε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε και ο δρόμος για την EuroLeague αποτελούσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για εκείνον. Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός! Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε εκ νέου το πόδι του στην Ελλάδα στις 13 Φεβρουαρίου 2018 και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα από την «πράσινη ΚΑΕ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους για την διατήρηση των σκήπτρων εντός των συνόρων.

8. Ιωάννης Παπαπέτρου. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό!

Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έκανε το δικό του... μπάσιμο κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο και απέκτησε παίκτη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό! Μετά τον Ματ Λοτζέσκι το 2017, σειρά πήρε ο Ιωάννης Παπαπέτρου να αφήσει το λιμάνι και τα «ερυθρόλευκα» ύστερα από πέντε χρόνια προκειμένου να γίνει κάτοικος... ΟΑΚΑ. Στις 10 Ιουλίου 2018 το «τριφύλλι» ανακοίνωνε με κάθε επισημότητα τον 24χρονο φόργουορντ, ο οποίος δύο ημέρες νωρίτερα είχε δώσει την αρνητική του απάντηση στην πρόταση που του είχε κάνει ο Ολυμπιακός.

7. Παναθηναϊκός-EuroLeague: Από τα... μαχαίρια στην ανακωχή

Ανοικτό ήταν το μέτωπο του Παναθηναϊκού με τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague στο μεγαλύτερο διάστημα του 2018. Ουσιαστικά τα πάντα είχαν ξεκινήσει από τις απαντήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω των social media σε Τούρκους φιλάθλους ύστερα από το ματς με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. H EuroLeague αντέδρασε επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ και έκτοτε ξεκίνησε ένας «πόλεμος» μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα μετά τα πρόστιμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε και θέμα αποχώρησης από την διοργάνωση αν οι φίλοι της ομάδας ήθελαν την παραμονή της ομάδας, ενώ μία μέρα μετά τον θάνατο Κώστα Γιαννακόπουλου η EuroLeague είχε ασκήσει νέα πειθαρχική δίωξη. Οι σκέψεις του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ έφτασαν μέχρι το BCL ωστόσο ο χρόνος αποδείχθηκε το καλύτερο γιατρικό. Το καλοκαίρι οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή του Παναθηναϊκού και στη νέα EuroLeague, ενώ τον αμέσως επόμενο μήνα κρύφτηκαν τα τσεκούρια του πολέμου στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Τζόρντι Μπερτομέου να εξηγεί ότι έγινε αναστολή των ποινών...

6. Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Νικ Καλάθης

Μετά το τέλος της σεζόν 2017-18 όλα τα βλέμματα και όλο το ενδιαφέρον ήταν στραμμένα πάνω στον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού, το συμβόλαιο του οποίου είχε ολοκληρωθεί, ενώ εκείνος άκουγε τις σειρήνες των εκατομμυρίων να ηχούν στα αυτιά του. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου, κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά ότι ο Νικ Καλάθης θα συνέχιζε στο «πράσινο» ρόστερ. Μάλιστα όλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός στο «τριφύλλι» είχε... κολλήσει περιμένοντας την απάντηση του αρχηγού της ομάδας, ενώ στις 23 Ιουνίου είχε αρνηθεί την πρώτη πρόταση της ομάδας. Μέσα σε 10 μέρες τα πάντα μπήκαν σε μια σειρά και η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωνε την παραμονή του Καλάθη για άλλα τρία χρόνια βάζοντας πρόωρο τέλος σε ένα... θρίλερ που πήγαινε να δημιουργηθεί.

5. Η εκκωφαντική νίκη και ο αποκλεισμός από το Final 4

Απ' ότι φαίνεται το είχε η μοίρα του Παναθηναϊκού να παίζει με την καλύτερη ομάδα στα Playoffs της EuroLeague, ακόμα και αν είχε στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας. Όπως συνέβη το 2017 με τη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια οι πρώτοι οιωνοί ήταν οι καλύτεροι για τους «πράσινους» αφού διέσυραν την ισπανική ομάδα με 95-67 και έκαναν σε πανηγυρικό τόνο το 1-0 στη σειρά. Όμως η συνέχεια έμελλε να ήταν τελείως διαφορετική. Σαφώς καλύτερη προετοιμασμένη, η Ρεάλ κατάφερε να συνέλθει από το -28 και να κάνει το break στο ΟΑΚΑ (82-89) φέρνοντας την σειρά στα ίσια (1-1). Όσο και αν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη για μία νίκη, είδε την -όπως αποδείχθηκε- μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης να κερδίζει πρώτα με 81-74 για το 2-1 και στο 4ο ματς να παίρνει τη πρόκριση στο Final 4 (89-82) αφήνοντας και πάλι την ελληνική ομάδα εκτός... νυμφώνος.

4. Το «διαζύγιο» με τον Τσάβι Πασκουάλ

Επί ισπανικού εδάφους έμελλε να γραφτεί ο επίλογος του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ύστερα από 26 μήνες στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» ο Καταλανός προπονητής πλήρωσε το μάρμαρο των άσχημων εμφανίσεων στην EuroLeague, με το παιχνίδι στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ να αποτελεί το... κερασάκι στην τούρτα. Η βαριά ήττα από τους πρωταθλητές Ευρώπης αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Πασκουάλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του κατάφερε να πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα κύπελλο και να οδηγήσει την ομάδα δύο συνεχόμενες χρονιές στο πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs. Αν μη τι άλλο η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας, μόνο επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί.

3. Συμφωνία με τον θρυλικό Ρικ Πιτίνο

Η παγκόσμια αποκλειστικότητα του gazzetta.gr για τον Παναθηναϊκό και τον Ρικ Πιτίνο επιβεβαιώθηκε στο 100% το απόγευμα της 26ης Δεκεμβρίου! Μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, ο θρυλικός προπονητής του κολεγιακού μπάσκετ «πάτησε» το πόδι του στην Αθήνα και το ίδιο απόγευμα έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη «πράσινη» φόρμα και στη συνέχεια ανακοινώθηκε επίσημα από την «πράσινη» ΚΑΕ. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής που αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό προκειμένου να αναλάβει τις τύχες μίας ευρωπαϊκής ομάδας. Ένας τεχνικός με 41 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε πάγκους, τόσο του NCAA όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με δύο διαφορετικά κολέγια (Κεντάκι και Λούιβιλ) όσο και του ΝΒΑ και δη σε Νιου Γιορκ Νικς και Μπόστον Σέλτικς.

2. Back to back πρωταθλητές!

Τι κι αν ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να κάνει το break της έδρας στον πρώτο τελικό της σειράς κερδίζοντας με 75-65 στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει άμεσα και να απαντήσει με... δικό του break στο ΣΕΦ (71-66) στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να ανακτήσει το πλεονέκτημα της έδρας μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ η οποία την ημέρα που έφυγε από την ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος κέρδιζε και για εκείνον με 73-58 για το 2-1 στη σειρά. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το «ματς μπολ» για την πρόωρη κατάκτηση του τίτλου και τον δεύτερο συνεχόμενο μέσα στο ΣΕΦ, αφού ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Φάληρο με 92-76. Το 5ο και τελευταίο ραντεβού είχε δοθεί και πάλι στο ΟΑΚΑ όπου το «τριφύλλι» επικράτησε του «αιωνίου» αντιπάλου με 84-70 και κατακτούσε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ένας τίτλος που αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον μεγάλο παράγοντα των «πρασίνων».

1. «Και πέταξε, ψηλά στον ουρανό...»

Το ξημέρωμα της 10ης Ιουνίου 2018 έμελλε να ήταν πιο πένθιμο στην ιστορία του Παναθηναϊκού... Ο εμβληματικός παράγοντας των «πρασίνων», εκείνος που γιγάντωσε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο άνθρωπος που αγάπησε όσο κανείς το «τριφύλλι» αφιερώνοντας όλη τη ζωή του για την αγαπημένη του ομάδα, έκανε το μεγάλο ταξίδι για τη γειτονιά των αγγέλων. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στον ελληνικό αθλητισμό ως πρόεδρος του «πράσινου» συλλόγου σε μπάσκετ και ερασιτέχνη. Μάλιστα τον επόμενο Σεπτέμβριο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ διοργάνωσε τουρνουά προς τιμήν του όπου αποσύρθηκε για πάντα στην οροφή του ΟΑΚΑ, το δικό του λάβαρο! Δίπλα από τους τίτλους που κατέκτησε ως ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας. Ειρωνεία; Όμως ο μεγάλος παράγοντας του Παναθηναϊκού άφησε την τελευταία του πνοή την ημέρα που είχε αναλάβει για πρώτη φορά πόστο στο Δ.Σ. στον Παναθηναϊκό το 1971...