Επιβεβαίωση του gazzetta.gr: Ο Πιτίνο έρχεται στον Παναθηναϊκό! (pic)

Την παγκόσμια αποκλειστικότητα του gazzetta.gr για τον Ρικ Πιτίνο, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο προπονητής-θρύλος του NCΑA με την ανάρτηση του στo twitter.

Ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που του έδωσε να κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα σελίδα της καριέρας του, αφού θα αναλάβει το «τριφύλλι».

«Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να κοουτσάρω τον Παναθηναϊκό που έχει μεγάλη παράδοση. Είμαι πανέτοιμος να βοηθήσω», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση

Wishing everyone a Merry Christmas! I want to thank Dimitris Giannakopoulos for the unique opportunity to coach Panathinaikos -great tradition. I’m fired up to help!

— Rick Pitino (@RealPitino) 25 Δεκεμβρίου 2018