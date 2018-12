Όταν ο Πιτίνο αντιμετώπισε Μήτογλου, Λάσμε και Βουγιούκα! (vids)

Ο Ρικ Πιτίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Λούιβιλ την σεζόν 2001-2002 και έμελλε τα επόμενα 16 χρόνια να αποτελέσει τον... μόνιμο προπονητή του κολεγίου από το Κεντάκι. Σε αυτό το διάστημα κοουτσάρισε 559 παιχνίδια μετρώντας 416 νίκες και 143 ήττες, ενώ ανάμεσα σε αυτά τα ματς, είχε τεθεί αντιμέτωπος και με τρεις παίκτες που θα συναντήσει φέτος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αρχικά τον Ίαν Βουγιούκα, στη συνέχεια τον Στεφάν Λάσμε και πιο πρόσφατα τον Ντίνο Μήτογλου.

Το gazzetta.gr θυμάται τα έξι παιχνίδια κόντρα στους... νυν παίκτες έχοντας 2/2 απέναντι στον Βουγιούκα, 2/3 απέναντι στον Μήτογλου και τη μία ήττα από το Umass του Στεφάν Λάσμε. Η αρχή έγινε στις 3 Μαρτίου 2004 στο «Savvis Center» του Σεντ Λούις. Το κολέγιο όπου φοιτούσε ο Ίαν Βουγιούκας! Το Λούιβιλ είχε νικήσει εύκολα με 75-48 με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται 8 λεπτά και να έχει τελείως «κενή» την στατιστική του. Απέναντι στου Βουγιούκα ήταν και το δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι του Ρικ Πιτίνο και του κολεγίου του. Στις 20 Φεβρουαρίου 2005 στο «Freedom Hall» του Λούιβιλ, η ομάδα του 66χρονου προπονητή είχε επιβληθεί εξίσου εύκολα του Σεντ Λούις με 84-66! Σε αυτό το ματς ο Βουγιούκας ήταν «πενταδάτος» έχοντας σε 19 λεπτά συμμετοχής 8 πόντους με 1/3 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2006-07 το «University of Massachusetts» όπου αγωνιζόταν ο Στεφάν Λάσμε έκανε την έκπληξη στο Κεντάκι (16/12/2006) και νικούσε μέσα στην έδρα του Λούιβιλ με 72-68. Ο Γκαμπονέζος σέντερ που διένυε την τέταρτη και τελευταία του χρονιά στο κολέγιο είχε 6 πόντους με 1/3 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Last but not least ο Ντίνος Μήτογλου. Από την «Freshman» σεζόν του μέχρι και την «Junior» (μιας και δεν έμεινε και για 4η χρονιά) στο «Wake Forest» είχε αντιμετωπίσει τρεις φορές το Λούιβιλ του Ρικ Πιτίνο μετρώντας... δύο ήττες και μία νίκη. Πρώτο ματς στις 4 Ιανουαρίου 2015 στο «LJVM Coliseum» της Βόρειας Καρολίνας όπου οι «Cardinals» επικράτησαν των «Deacons» με 85-76. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε έρθει από τον πάγκο και είχε αγωνιστεί 18 λεπτά με 6 πόντους (2/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Δεύτερο ματς έναν χρόνο αργότερα (3/1/2016) στο«Freedom Hall» όπου το Λούιβιλ δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε με 65-57. Ο Μήτογλου ήταν «πενταδάτος» και σε 30 λεπτά συμμετοχής είχε μετρήσει 10 πόντους με 2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 1 ασίστ και 2 λάθη. Η τελευταία αναμέτρηση Πιτίνο και... Παναθηναϊκού ήταν την 1η Μαρτίου 2017 στην έδρα του Wake Forest όπου οι Deacons είχαν φτάσει στη νίκη με 88-81 κόντρα στο Λούιβιλ του νυν σταρ του ΝΒΑ, Ντόνοβαν Μίτσελ, έχοντας τον Μήτογλου σε εξαιρετικό βράδυ. Συγκεκριμένα είχε πετύχει 12 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.