Δυναμώνει στη γραμμή των ψηλών η Λιέτουβος Ρίτας.

Η ομάδα από τη Λιθουανία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρτσιόμ Παραχούσκι.

Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, ενώ την περσινή σεζόν είχε 7.6 πόντους ανά ματς με τη φανέλα της Μακάμπι στη Euroleague

RYTAS has signed 31 year old center from Belarus Artsiom Parakhouski #kartumesRYTAS pic.twitter.com/Xsn9QmQuvo

