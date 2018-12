«"Άκυρο" του Στρέλνιεκς στους Σπερς για να μείνει στον Ολυμπιακό» (pic)

Για κρούση των Σπερς προς τον Γιανις Στρέλνιεκς κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Κάρκια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς έκανε πρόταση στον Λετόνο, αλλά εκείνος επέλεξε να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών έχει δώσει πολλές λύσεις στον Μπλατ τον τελευταίο καιρό, ενώ στη Euroleague μετρά 7.9 πόντους και 1.9 ασίστ σε 7 ματς, ενώ στη Βasket League έχει 4.8 πόντους.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 5 Δεκεμβρίου 2018