Νταλό: «Ελάτε να σώσουμε ζωές»! (vid)

Το μήνυμα του Boris Dallo προς τους φίλους της ομάδας μας, ενόψει της Αιμοδοσίας που διοργανώνει η ΚΑΕ ΑΡΗΣ, αύριο, Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο «Nick Galis Hall». «Γεια σας φίλοι του ΑΡΗ. Είμαι ο Boris Dallo. Σας προσκαλώ στην Αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, από τις 09:00 μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι για να δώσουμε αίμα, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και να σώσουμε ζωές. Υπολογίζω σε εσάς. Να είστε εκεί. Σας ευχαριστώ». #arisbc #arisbc18 #blooddonation #wecan #wewill

A post shared by ARIS B.C. (@aris.bc.official) on Dec 1, 2018 at 7:10am PST