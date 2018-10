Aξεπέραστο Live Στοίχημα και ακόμα περισσότερες cash out* αγορές ! (21+)

Ο Φίλιπ Γκος θέλησε να φορέσει κάλτσες με το σήμα του ΝΒΑ πάνω και ένας φροντιστής του ΠΑΟΚ προσπάθησε να του εξηγήσει ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το απολαυστικό πάντως στην συζήτηση είναι ότι κινείται μεταξύ αγγλικών και ελληνικών με το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό.

There is only one language: Basketball @theTruePG pic.twitter.com/j5jTFnBTHR

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 18 Οκτωβρίου 2018