Τζέιμς σε οπαδό Παναθηναϊκού: «Να εκτιμάς την ομάδα σου»! (pic)

Ο εν λόγω χρήστης στο twitter ρώτησε τον Αμερικανό γκαρντ της Αρμάνι για μια... ενδεχόμενη ανταλλαγή του ίδιου με τον Λεκαβίτσιους, κοντά στον Δεκέμβριο.

Ο Τζέιμς τού απάντησε: «Νομίζω πως πρέπει να εκτιμάς όποιον είναι στην ομάδα σου και να τους υποστηρίζεις».

I think you should appreciate who is on your team now and support the homie. https://t.co/nipAQPLMQi

— Mike James (@TheNatural_05) 8 Οκτωβρίου 2018