Ήφαιστος Λήμνου: «Έφυγαν 100 διαρκείας μέσα σε μια μέρα»

Η Λήμνος θα φιλοξενήσει για πρώτα φορά αναμετρήσεις της Basket League και στον κόσμο επικρατεί ενθουσιασμός.

Ο Ήφαιστος ενημέρωσε πως ήδη... έφυγαν 100 εισιτήρια μέσα σε μια μέρα και η διάθεση συνεχίζεται.

«Φτάσαμε τα 100 εισιτήρια διαρκείας μέσα σε 24 ώρες! Σας ευχαριστούμε! Thank you all for your support! 100», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση