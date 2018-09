Ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας του Παναθηναϊκού

Η σχετική ενημέρωση από την «πράσινη» ΚΑΕ:

«Ξεκίνησε από σήμερα (10/9) η διάθεση των καρτών διαρκείας του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ για την νέα αγωνιστική περίοδο από τα εκδοτήρια του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», Λ. Αλεξάνδρας, Θύρα 10 (Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-18.00).

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 , μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες τους, οι οποίες θα συνοδεύονται από πολυτελή θήκη, την οποία κοσμεί χαραγμένο το επετειακό σήμα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ για τα εκατό χρόνια ιστορίας.

Γι’ αυτούς, αλλά και για εκείνους που έχουν δηλώσει ως τρόπο παράδοσης της κάρτας τους την αποστολή της με courier, το κατάστημα του PAOSHOP στην Λ. Αλεξάνδρας επιφυλάσσει μια σπουδαία έκπληξη. Με την επίδειξη του διαρκείας, παρέχεται έκπτωση 20% για όλα τα αγαπημένα πράσινα προϊόντα με αγορές άνω των 20 ευρώ. Η προσφορά ισχύει για την τρέχουσα εβδομάδα (Δευτέρα 10/9 με Σάββατο 15/9)!

Be part of the #Green Century».