Το «ευχαριστώ» του Ντένμον: «Πάρτε το 7ο, τα λέμε του χρόνου!» (pic)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο Αμερικανός γκαρντ δεν είπε «αντίο» στον Παναθηναϊκό αλλά «εις το επανιδείν» αφού... ανανέωσε το ραντεβού με τους «πράσινους» για την επόμενη αγωνιστική χρονιά:

«Πριν πάω στην Κίνα για τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στους οπαδούς της ομάδας που δεν μου έδειξαν τίποτε άλλο, παρά μόνο αγάπη. Πάρτε το 7ο αστέρι! Τα λέμε την επόμενη σεζόν!»

As I get ready to head away for a new challenge in China, I would like to give a big thanks to my family in @paobcgr the organization and fans showed me nothing but love. Go get the 7th ! See you next season

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) 2 Σεπτεμβρίου 2018