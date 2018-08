«Μπήκαν» στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και οι Χάτσερ, Μορέιρα (vid)

Αμφότεροι βρέθηκαν στο κλειστό της Πυλαίας και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση, ενώ πέρασαν και από τις απαραίτητες εξετάσεις μαζί με τον Φιλ Γκος.

Όπως ανέφερε η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ «οι παίκτες βρέθηκαν στο “PAOK Sports Arena” λίγο πριν από τις 10 το πρωί και ακολούθησαν ένα πρωτότυπο πρόγραμμα ασκήσεων υπό την επίβλεψη του γυμναστή της ομάδας Παναγιώτη Βασιλείου.

Αρχικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έκαναν ασκήσεις αντίδρασης και ταχύτητας με την τεχνολογική βοήθεια του Fitlight Trainer, στη συνέχεια προπονήθηκαν σε ασκήσεις αντίληψης με παιχνίδια τύπου… τρίλιζας (tic tac toe), ενώ σε μεγάλο μέρος του προγράμματος χρησιμοποίησαν τις ειδικές μάσκες (elevation mask), οι οποίες ενισχύουν την αντοχή.

Νωρίτερα, οι Phil Goss, Yanick Moreira και William Hatcher βρέθηκαν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις τους βρέθηκαν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τον Phil Goss να ενσωματώνεται σε αυτή και τους Yanick Moreira και William Hatcher να έχουν μια πρώτη γνωριμία με τους νέους τους συμπαίκτες και να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα».

William Hatcher and Yanick Moreira are in PAOK Sports Arena @W_Hatcher25 & @Ymoreira35 pic.twitter.com/1boxXDV2h7

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 27 Αυγούστου 2018