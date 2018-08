Μπάρλοου: «Θα περάσουμε καλά αυτή τη χρονιά» (vid)

Κατευθείαν από το σπίτι του στην Αμερική, οι πρώτες δηλώσεις του Kelsey Barlow ως παίκτης της Κύμης: «Γεια σας, είμαι ο Kelsey. Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Ελλάδα για να παίξω στην Κύμη υπό τις οδηγίες του κόουτς Καστρίτη. Αγωνίστηκα για αυτόν για μια χρονιά στα Τρίκαλα και μπορώ να πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου προπονητές και ένας από τους καλύτερους που είχα ποτέ ή που έπαιξα εναντίον τους! Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λίγους προπονητές αυτήν την στιγμή που κοουτσάρουν με τόσο πάθος και τόση αγάπη για το άθλημα. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή και αυθεντική σχέση μεταξύ μας, γεγονός που είναι πρωταρχικής σημασίας σε μια ομάδα. Πραγματικά ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα για προετοιμασία και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες που θα είμαστε μαζί αυτήν την σεζόν. Είναι στα αλήθεια υπέροχο που επιστρέφω πάλι στην Ελλάδα, την χώρα στην οποία γεννήθηκα. Με πολύ δουλειά και με αφοσίωση, θα περάσουμε πολύ καλά αυτήν την χρονιά!»

A post shared by Kymi BC - Γ.Σ Κύμης (@kymibc) on Aug 24, 2018 at 2:04am PDT