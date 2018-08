Ανυπόμονος να αρχίσει προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ ο Μορέιρα (vid)

Ο @y_moreira δεν είναι ακόμη εδώ, αλλά ετοιμάζεται. Περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση της βίζας του, έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα σε Πορτογαλικά και Αγγλικά! #pamepaok #paok #paokfamily #cantwait #wearepaok #seeyousoon

A post shared by PAOK BC (@paokbasketball) on Aug 21, 2018 at 7:20am PDT