Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ανυπομονεί για την δεύτερη ευρωπαϊκή του σεζόν και την πρώτη με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος μέσω twitter εξέφρασε την ανυπομονησία του ενώ περνά την τελευταία του μέρα στις ΗΠΑ.

Last day in the States... couldn’t be more excited for year 2!

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) 14 Αυγούστου 2018