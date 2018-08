Λάνγκφορντ: «Γι' αυτό δεν ανησυχώ που μεγαλώνω»! (pic)

Ο Αμερικανός σκόρερ θα αγωνιστεί ξανά στην EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας στο πιο υψηλό επίπεδο κι απαντώντας χιουμοριστικά σε όσους στέκονται στην ηλικία του.

Για την ακρίβεια, ανέβασε ένα video με έναν μεσήλικα, ο οποίος κάνει τον νεαρό αντίπαλό του να μην ξέρει που βρίσκεται η μπάλα. Η λεζάντα που έγραψε ήταν η εξής: «Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν ανησυχώ που μεγαλώνω και ακόμα παίζω».

Lol.. exactly why I’m not concerned at all with getting older and still playing https://t.co/Q46wTAcvAL

— keith langford (@keith_langford) 14 Αυγούστου 2018