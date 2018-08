Ενα «θηρίο» έφερε το Λαύριο! (pic)

Ο Tai Odiase κοντά μας..! Ο Tai Odiase κοντά μας..! To "θηρίο" Tai Odiase "προσγειώθηκε" Ελλάδα χθες βράδυ για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΛΑΥΡΙΟΥ. Τον 23χρονο Αμερικανό υποδέχτηκε ο Άγγελος Κωνσταντοπουλος team manager της ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ. Του ευχόμαστε να έχει υγεία, δύναμη και να γνωρίσει πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

