Έφτασε ο Μέλσον για το Λαύριο (pic)

Αφίξεων...συνέχεια με Silas Melson! "Συνεπής" στην άφιξη του για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του «Λαυρίου» ο Silas Melson έφτασε χθες βράδυ στο «Ελ. Βενιζέλος» όπου τον υποδέχτηκε ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος team manager της ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ. Silas σού ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία & επίτευξη των στόχων μας! #LavrioBC #season2018_2019 #welcome #SilasMelson @kampaignsilas

A post shared by ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ-MEGABOLT (@kae_lavrio_megabolt) on Aug 14, 2018 at 2:27am PDT