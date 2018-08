Το όνομα του νέου παίκτη του Κολοσσού δεν... προφέρεται! (pic & vids)

Ο 27χρονος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί το νέο απόκτημα του Κολοσσού Ρόδου, όπως υποστηρίζει το «Sportando».

Ο Νιγηριανός παίκτης, με το όνομα - γλωσσοδέτη, έχει αγωνιστεί σε πολλά και απίθανα μέρη στην καριέρα του, όπως Κατάρ, Εσθονία, Μογγολία, Ισλανδία, Φινλανδία και Ιαπωνία.

Το 2011 έγινε draft από τους Λέικερς στο Νο.56, ενώ τώρα τα δικαιώματά του τα έχουν οι Καβαλίερς.

