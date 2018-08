Γίνεται πιο... αθλητικός ο Στρέλνιεκς (vid)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο Λετονός γκαρντ του Ολυμπιακού το έχει ρίξει στις προπονήσεις, με στόχο να γίνει πιο αθλητικός τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Ο Γιάνις πέρασε το πρώτο μέρος του καλοκαιριού, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και συντήρησης. Κύριος στόχος ήταν να γίνει πιο αθλητικός», ανέφερε ο ατζέντης Αρτούρς Καλνίτις.

Guard group up next! Janis Strelnieks from @olympiacosbc having his first practice with us this summer. Janis spent the the first part of summer working on an individual strength and conditioning program. Becoming more physical was the main focus for him this summer. pic.twitter.com/X8wzV3e9tU

— Artūrs Kalnītis (@ArtursKalnitis) 6 Αυγούστου 2018