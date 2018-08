Ενισχύθηκε με Αγκμπελίς ο Χολαργός (pic & vids)

Οι νεοφώτιστοι στην Basket League ενισχύθηκαν με την απόκτηση του 28χρονου σέντερ, ο οποίος το 2015 είχε περάσει από την κρητική ομάδα.

Ο Αμερικανός παίκτης αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Ισπανία και την Χιπούθκοα έχοντας κατά μέσο όρο 7.5 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 0.8 τάπες.

Big guy @DannyLoso moving to @HolargosBC in Greece, one of the Top Leagues in Europe to play among the best. Go get them my man! @OctagonBballEU #octagon pic.twitter.com/Vr83uBUiq0

— Pedro Cruells (@PedroCruells) 5 Αυγούστου 2018