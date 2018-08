Το πρόγραμμα των ΠΑΟ & ΑΕΚ στο τουρνουά της Κύπρου

Το τουρνουά θα φέρει το όνομα ΟΠΑΠ Basketball Tournament «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Αναλυτικά

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου

18:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ vs. BC Κίμκι

21:00 Παναθηναϊκός vs. ΑΕΚ

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου

17:30 BC Κίμκι vs. ΑΕΚ

20:00 Παναθηναϊκός vs. Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου

17:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ vs. ΑΕΚ

19:30 Παναθηναϊκός BC vs. BC Κίμκι

Τα εισιτήρια του αγώνα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Για όλες τις μέρες και όλους τους αγώνες:

€30/3-DAY PASS/Κάτω Διάζωμα

€20/3 DAY PASS/Άνω Διάζωμα

Τα εισιτήρια μίας ημέρας (θα είναι διαθέσιμα μόνο στην είσοδο):

€10 Ημερήσιο Εισιτήριο (2 αγώνες) ‘Aνω διάζωμα

€15 Ημερήσιο Εισιτήριο (2 αγώνες) Kάτω διάζωμα

Τα εισιτήρια θα πωλούνται στις εξής τοποθεσίες:

Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, Παναθηναϊκός Fan Club, ΑΕΚ Fan Club, Global Collage και σε όλα τα καταστήματα του Ζορμπά.

Τα εισιτήρια θα πωλούνται και διαδυκτιακά:

http://www.soldoutticketbox.com/opapbasketball/?lang=el