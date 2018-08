Η ομάδα των Βορέιων Προαστίων βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ, όπως υποστηρίζει ο Νίκολα Λούπο του «Sportando».

Ο 29χρονος παίκτης αγωνίστηκε πέρυσι στην Ιρόνι Ναχαρίγια και είχε κατά μέσο όρο 8.7 πόντους και 6.5 ριμπάουντ στο Ισραήλ.

