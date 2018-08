Άχαστος ο Παπαθεοδώρου για τρεις! (vid)

Πέρασαν και οι δύο αρκετό καιρό με πολύ μπάσκετ στις ΗΠΑ στη διάρκεια του Ιουλίου κι αυτό είναι ολοφάνερο από το βίντεο, το οποίο μάλιστα αποκαλύπτει και την πραγματική εικόνα της τελευταίας προπόνησης του @antoniskoniaris με τον @coach_ilias πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές! Επιστρέφουμε δριμύτεροι! #pamepaok #paok #paokfamily #summer #holidays #paoksportsarena #koniaris #coachilias #newseason

A post shared by PAOK BC (@paokbasketball) on Aug 2, 2018 at 6:41am PDT