Λοτζέσκι και του χρόνου στον Παναθηναϊκό! (pic)

Κάτοικος... ΟΑΚΑ και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Αμερικανός, με βέλγικο διαβατήριο, παίκτης.

Ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα συμπληρώσει έξι χρόνια στην Ελλάδα, αφού έπαιξε και τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λοτζέσκι μέτρησε κατά μέσο όρο 6.9 πόντους και 2.3 ριμπάουντ συνολικά σε Ευρώπη κι Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ματ Λοτζέσκι για έναν ακόμη χρόνο».

——@lojokid10 re-signed with Panathinaikos BC for 1 more year.#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/fc3wVD4J8H

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 28 Ιουλίου 2018