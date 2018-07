Κανείς δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από την καταστροφή στην Ανατολική Αττική και τις αθώες ψυχές που χάθηκαν από τις φωτιές που ξέσπασαν.

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού πληροφορήθηκε τι έχει συμβεί κι έγραψε στο twitter: «Προσεύχομαι για όλους στην Ελλάδα και για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές».

Praying for everyone in Greece and anyone affected by the wild fire!

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) 25 Ιουλίου 2018