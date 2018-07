Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, @saveagreekstray .Αχιλλέας και Έβερτ λοιπόν.Αυτοι οι υπεροχοι τυποι με βρήκαν κουρασμένο και με εξόντωσαν στα παιχνίδια. Θα επιστρέψω σύντομα ομως. #saveagreekstray #dogsofinstagram #adoptdontshop

