Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media η «πράσινη» διοίκηση συνεχάρη τον Καταλανό τεχνικό.

«Ο Τσάβι Πασκουάλ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της #basketleagueγια δεύτερη συνεχή χρονιά!

Συγχαρητήρια Coach!

Xavi Pascual is the coach of the year!» ήταν το χαρακτηριστικό ποστάρισμα.