Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Shams Charania, ο πρώην παίκτης του Ρεθύμνου συμφώνησε με τους Σέλτικς για two-way contract, το οποίο και αναμένεται να υπογράψει.

Ο 25χρονος γκαρντ είχε υπογράψει και δύο 10ήμερα συμβόλαια με τους Πέλικανς την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

The Boston Celtics and guard Walt Lemon Jr. have agreed a two-way NBA contract, league sources tell Yahoo. Lemon played five games for the New Orleans Pelicans last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 16 Ιουλίου 2018