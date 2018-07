Τον Κιθ Λάνγκφορντ καλωσόρισε στον Παναθηναϊκό ο Μάρκους Ντένμον.

Ο γκαρντ των πρασίνων έγραψε σε ανάρτηση του στο twitter για το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού»: «Kαλωσήρθες, πάμε να το πάρουμε».

Δείτε την ανάρτηση του

@keith_langford Welcome bruv let’s get it!!!

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) 12 Ιουλίου 2018