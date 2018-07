Μέσω του twitter, ο Αμερικανός γκαρντ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Λάνγκφορντ ενδεχομένως να πάρει το νούμερο «5» το οποίο φορούσε ο Μάικ Τζέιμς.

«Αν κάποιος πάρει το νούμερο που φορούσα, χαίρομαι που ξέρει και μπορεί να παίξει μπάσκετ...» ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

If somebody was to take my number I’m glad it’s somebody who can hoop. https://t.co/UQe4rlJY57

— Mike James (@TheNatural_05) 12 Ιουλίου 2018