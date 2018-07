Συγκεκριμένα η διοίκηση των «πρασίνων δανείστηκε το νικητήριο τρίποντο του Παππά στο ματς με τη Φενέρ προκειμένου να ευχηθεί για τα 28α γενέθλιά του.

Δείτε το σχετικό post.

Χρόνια πολλά στο Nίκο Παππά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!



Happy Birthday to Nikos Pappas! We wish him all the best!#paobc #birthdaywishes #Euroleague pic.twitter.com/6ZVeUU1QHw

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 11 Ιουλίου 2018