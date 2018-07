Ουίλιαμς-Γκος: «Ανυπομονώ να παίξω για τον Ολυμπιακο και τον Μπλατ» (vid)

Ο 23χρονος γκαρντ των Πειραιωτών μίλησε σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης και είπε για τη νέα του ομάδα:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Euroleague. Προφανώς το μέρος όπου εδρεύει, η Αθήνα, είναι σπουδαίο, ενώ πρόσφατα προσέλαβαν τον Ντέιβιντ Μπλατ, που πριν δύο χρόνια οδήγησε τους Καβαλίερς στους τελικούς του ΝΒΑ. Μπορεί να απολύθηκε την επόμενη σεζόν, αλλά έχει μεγάλη καριέρα, έχει κατακτήσει την Euroleague και έχει δουλέψει στο ΝΒΑ. Όλα αυτά μαζί με έκαναν να πω το ναι. Νιώθω τυχερός και ευλογημένος γι' αυτή την ευκαιρία, μόλις στη δεύτερη χρονιά μου ως επαγγελματίας. Ανυπομονώ να πάω στην Αθήνα και να παίξω σε αυτό το μεγάλο κλαμπ και υπό τις οδηγίες ενός τόσο σπουδαίου προπονητή».

Our @SWXSamAdams had a conversation today with @NigelWG5 about his decision to play basketball in Europe and about his upcoming trip to Spokane to host a basketball camp. https://t.co/STwVmOX4Qc pic.twitter.com/ft8G0ffokm

— SWXRightNow (@SWXRightNow) 10 Ιουλίου 2018