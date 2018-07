Μπλατ: «Ο ΛιΝτέι μου θυμίζει στη νοοτροπία τους Χάινς και Κλάιμπερν»

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας σε ισραηλινά Μέσα αποθέωσε το νέο σέντερ της ομάδας του.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «ο Ζακ έχει τρομερή βελτίωση στο παιχνίδι του. Μου θυμίζει τους Μάρκους Γκόρι, Κάιλ Χάινς, Ουίλ Κλάιμπερν, Ρίκι Χίκμαν, Τζέρεμι Πάργκο κι άλλους. Όλοι τους προέρχονταν από δύσκολα παιδικά χρόνια με αντιξοότητες, απέκτησαν πνεύμα νικητή και έγιναν πρωταθλητές».

Coach Blatt after signing Zach LeDay: "Zach has a tremendous upside. He reminds of Marcus Goree, Kyle Hines, Will Clyburn, Ricky Hickman, Jeremy Pargo and others. Players who come from humble beginnings but have winning pedigree and go on in their career to be champions"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 7 Ιουλίου 2018