Η εμπειρία του Αγγέλου στους Bucks

Ο προπονητής του Άρη είναι στο τεχνικό επιτελείο των Bucks το οποίο λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Mike Budenholzer. Όπως σημείωσε και στο δελτίο Τύπου της η ΚΑΕ Άρης... «μια ξεχωριστή και ταυτόχρονα διδακτική εμπειρία βιώνει τις τελευταίες μέρες ο προπονητής του ΑΡΗ, Βαγγέλης Αγγέλου με τη συμμετοχή του στο τεχνικό επιτελείο των Milwaukee Bucks, ενόψει της συμμετοχής τους στο Summer League του LasVegas. Ο τεχνικός της ομάδας μας, μαζί με τους υπόλοιπους προπονητές που απαρτίζουν το team και υπό την καθοδήγηση του head coach των «Ελαφιών», MikeBudenholzer επέβλεψαν την προετοιμασία της ομάδας με τις προπονήσεις, οι οποίες έγιναν μέχρι χθες (05/07) στις εγκαταστάσεις του Froedtert and Medical College and Medical College of Wisconsin Sports Science Center. Εδώ και μερικές ώρες η αποστολή των Bucks βρίσκεται στο Las Vegas, όπου σήμερα (06/07) αρχίζει το Summer League. Στο πρώτο της παιχνίδι, η ομάδα του Milwaukee θα αντιμετωπίσει στις 18:00 τοπική ώρα (τέσσερις τα ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) τους Detroit Pistons».