Όπως είναι γνωστό ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πληρώσει 100.000 δολάρια στην Παρτίζαν και η σερβική ομάδα γνωστοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει κανονικά.

Επιπλέον ευχήθηκε καλή τύχη στον Ουίλιαμς-Γκος στην συνέχεια της καριέρας του.

.@NigelWG5 ide u @olympiacosbchttps://t.co/yZTuYBJYLu



Thank you Nigel for amazing season! Good luck! pic.twitter.com/Epx8uZdWTR

— KK Partizan NIS (@PartizanBC) 5 Ιουλίου 2018