Τζέιμς: «Δεν μιλάω άσχημα για Παναθηναϊκό και Γιαννακόπουλο, δεν μπορούν να με πληρώσουν»

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε στον λογαριασμό του στα social media:

«Νιώθω ότι έχω την ανάγκη να πω κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να πω κάτι άσχημο για τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Απλά απαντούσε σε ερωτήσεις. Για να είμαι ειλικρινής θεωρώ ότι δεν μου έκαναν πρόταση επειδή γνωρίζουν την αξία μου και δεν μπορούν να με αντέξουν στο μπάτζετ τους μαζί με τον Νικ. Έχω εξαιρετική σχέση με την ομάδα και τους αγαπώ...»

I feel like i need to say something. In no way am i talking bad about @paobcgr or DPG. I was just answering questions. To be honest i think they didn’t offer me because they know my worth and simply can’t afford me and nick I had a great relationship with the club and i love them

— Mike James (@TheNatural_05) 5 Ιουλίου 2018