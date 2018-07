Ο Στρέλνιεκς προσγείωσε αεροπλάνο! (vid)

Ο Λετονός σκόρερ του Ολυμπιακού κι αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του μαζί με τον Νταϊρίς Μπερτάνς της Αρμάνι Μιλάνο συμμετείχαν πρόσφατα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 ενώ υποχρεώθηκαν να αλλάξουν ρόλους και να γίνουν πιλότοι σε διαφημιστικό αεροπλάνο. Μάλιστα... κατάφεραν να το προσγειώσουν στο αεροδρόμιο της Ρίγα.

Captain Janis Strelnieks from @olympiacosbc and co-captain @DairisBertans from @OlimpiaMI1936 landing a commercial plane at the Riga airport! Bumpy, but a successful landing pic.twitter.com/gIMR3MlwZV

— Artūrs Kalnītis (@ArtursKalnitis) 5 Ιουλίου 2018