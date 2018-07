Ο Λοβ έχει πλούσια εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα καθώς έχει αγωνιστεί σε Βίλνιους, Λιετκαμπέλις, Νεβέζις και Σόποτ Τρεφλ.

Η Octagon που εκπροσωπεί τον Αμερικανό ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Χολαργό για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

OFFICIAL: American guard Jermaine Love is moving to Greece, as he signed 1-year contract with league newcomers @HolargosBC #octagon pic.twitter.com/yaPbXSfRd6

— OctagonBasketball EU (@OctagonBballEU) 4 Ιουλίου 2018