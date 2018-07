«Ομάδες του ΝΒΑ κοιτάζουν τον Παπανικολάου» (pic)

Από τα βασικά γρανάζια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι ο Κώστας Παπανικολάου. Ο διεθνής φόργουορντ του οποίου το συμβόλαιο έληξε, θα αρχίσει άμεσα επαφές με τους Πειραιώτες, ωστόσο ένα τιτίβισμα του δημοσιογράφου του ESPN Ίαν Μπέγκλεϊ, μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα. Συγκεκριμένα αναφέρει πως για τον Παπ, δείχνουν ενδιαφέρον ομάδες του NBA, ενώ και ο ίδιος σκέφτεται την επιστροφή του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Familiar name for Knicks fans: several NBA teams have expressed interest in signing former NYK draft pick Kostas Papanikolaou, who played for Olympiacos last year in EuroLeague. NYK picked Papanikolaou, a 6-9 SF, in 2012 in the 2nd round. He’s considering an NBA return.

