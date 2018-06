«Στόχος του Μπλατ ο Ουίλιαμς-Γκος»! (pic & vid)

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του Sportando, Orazio Cauchi, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος αποτελεί βασικό στόχο του Ολυμπιακού που έδωσε το χρίσμα στον Ντέιβιντ Μπλατ ως αντικαταστάτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο Μπλατ είναι μεγάλος θαυμαστής του Ουίλιαμς-Γκος ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Μπασκόνια εξετάζουν επίσης την περίπτωσή του».

Ο 23άχρονος πόιντ γκαρντ (1μ.91) αγωνίστηκε φέτος στην Παρτίζαν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το κύπελλο Σερβίας, έχοντας 17 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 2.9 λάθη σε 9 αγώνες στο EuroCup με την ομάδα του Βελιγραδίου.

— Orazio Cauchi (@paxer89) 27 Ιουνίου 2018