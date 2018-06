Σφαιρόπουλος: «Ίδια άμυνα, βελτιωμένη επίθεση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε, «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλλυπητήρια και τα δικά μου και του Ολυμπιακού για την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι είναι ένας καινούριος τελικός, στο 1-1 βρίσκεται η σειρά και ξεκινά ουσιαστικά μία σειρά best of three. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια ολιγωρία, να είμαστε πιο επιθετικοί και να εφαρμόσουμε το πλάνο που έχουμε σχεδιάσει. Το πλάνο δουλεύει, όταν καταφέρνεις να κατεβάσεις τον Παναθηναϊκό 20 πόντους από τον μέσο όρο του κάτι κάνεις καλά. Πρέπει όμως να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην επίθεση».