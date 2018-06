Το συγκινητικό αντίο του Παππά στον Γιαννακόπουλο (vid)

Στη ζωη μας εχουμε μια σταθερα..την οικογενεια μας..Για μερικους απο μας που μεγαλωσαμε σε τετοια μερη ομως υπαρχει και μια δευτερη οικογενεια που εγινε η αιτια και αφορμη να αγαπησουμε τον αθλητισμο μεσα απο ολα αυτα που αυτη μας διδαξε με τον τροπο της..και ειναι πολυ ομορφο συναισθημα να ξυπνας μικρος καθε πρωι βλεποντας στο δωματιο σου ολα οσα δημιουργησε αυτη η οικογενεια στη διαρκεια των χρονων..ολα αυτα που μας γεμιζουν χαρα και υπερηφανεια..Συλλυπηρητρια σε ολη την οικογενεια Γιαννακοπουλου..σε όλη την οικογενεια του Παναθηναικου μας.

