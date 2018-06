«Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ, ζουν μέσα από την κληρονομιά τους»!

Αυτή ήταν η ανάρτηση του φόργουορντ του Παναθηναϊκού για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών.

Legends never die,they live through their #Legacy

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) 10 Ιουνίου 2018