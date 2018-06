Φοβερό βίντεο με κοινωνικό μήνυμα από τον Προμηθέα: «Υγιής εγώ, υγιής κι εσύ» (pics & vid)

Με το σύνθημα «Healthy me, healthy you, life is a festival», ο Προμηθέας επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το θέμα της «υγείας». Ελεύθερη είσοδος στο «Δ. Τόφαλος», για όποιον φοράει το σχετικό πράσινο μπλουζάκι στο Game 3 με τον ΠΑΟΚ.