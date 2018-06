Μετά το τέλος του αγώνα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πήρε δηλώσεις από τον Φιλ Γκος στον οποίο είπε την εξής ατάκα: «I said during the game "Oh my Goss", you were awesome baby».

Ο Βαγγέλης Ιώαννου για ακόμη μία φορά φρόντισε να εξελίξει το post game ενός αγώνα μπάσκετ.

Δείτε το στιγμιότυπο...