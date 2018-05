Οι απαντήσεις του Τζέιμς για Παναθηναϊκό και Final 4 (pics)

O γκαρντ του Παναθηναϊκού για ακόμα μια φορά άνοιξε διάλογο στο twitter και οι ερωτήσεις δεν ήταν λίγες.

Μέσα σε όλα, απάντησε για το Final 4, για τους MVP, για το Champions League όπου επέλεξε Λίβερπουλ, για τον Λούκα Ντόντσιτς και πολλά άλλα.

Σε ερώτηση που του έγινε για το μέλλον του στους «πράσινους» ο Τζέιμς απάντησε ότι δεν έχει συζητήσει κάτι ακόμα, ενώ υπήρξαν ερωτήσεις και για την συνύπαρξη του στο παρκέ με τον Καλάθη.

Tough, i think cska n fener. I would like zalgiris to win it all just bcuz the underdog is fun https://t.co/tyWDqqBq8d

— Mike James (@TheNatural_05) 18 Μαΐου 2018