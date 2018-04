Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον θάνατο του Φορντ (pic)

Συγκεκριμένα έστειλε τα συλλυπητήρια μέσα από σχετική ανάρτηση στο Instagram:

«Alton Ford who played with PAOK at the beginning of the 2005-06 season, passed away on Monday night after a lengthy battle with cancer. He was only 37! R.I.P. #altonford #rip #paok

Έφυγε από την ζωή και σε ηλικία 37 ετών ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Άλτον Φορντ. Ο Φορντ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν 2005-06. #pamepaok#paokfamily» ανέφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.