Έχουμε αγώνα και σήμερα! Στην Τούμπα! Με όλη τη θετική μας ενέργεια και σκέψη για τον μεγάλο #PAOK #pamepaok #readytofight #paokfamily #dreambig

